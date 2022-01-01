ختام الجولة الثانية من تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بقرى حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اختتمت فعاليات الجولة الثانية من تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، ضمن المبادرة التوعوية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والتي تستهدف بناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدي المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تسليم شهادات اجتياز الدورة التي استهدفت تدريب مجموعة من الشباب بقرى "بني عدي، اشمنت، دلاص" بمركز ناصر،على 5 برامج شملت موضوعات ومحاور خاصة بالتنمية الذاتية ، الصحة النفسية، ريادة الأعمال ، تطرير، ونور البيان" ،والتي شارك فيها 150 شابة وفتاة".

جدير بالذكر أن المحافظ محمد هاني غنيم، قد افتتح المبادرة نهاية نوفمبر الماضي والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة خريجي الأزهر"،ضمن مشاركة المنظمة في التوعية والتثقيف وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة، وذلك على مرحلتين : الأولى بقرى" أشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، الحمام، بهبشين" مركز ناصر والثانية بقرى(طنسا بني مالو، قمبش، صفط راشين، هلية، سدس الأمراء ، جزيرة ببا) بمركز ببا.

وتم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفة متنوعة وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي،بالإضافة إلى مبادرة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة.