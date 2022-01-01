حياة كريمة فى أسوان.. أكشاك ومحولات لتحسين الكهرباء فى إدفو.. صور

أسوان - صلاح المسن

يواصل "اليوم السابع" تغطيته للبرنامج التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية بالمحافظات، وتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى داخل قري ونجوع محافظة أسوان، وتم الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعاً بمختلف المراكز والمدن بتكلفة 2.1 مليار جنيه، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وجارى العمل فى 350 مشروعاً بتكلفة 11.5 مليار جنيه، فى حين جارى التجهيز والإعداد لبدء الأعمال فى 306 مشروعات بتكلفة 610 ملايين جنيه، و جارى متابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية فى مختلف القرى المستهدفة وذلك بإجمالى 808 مشروعات بتكلفة 14 مليارا، و35 مليون جنيه داخل 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجع وتابع، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وفقاً للبرامج الزمنية المقررة.

و تم التوجيه بسرعة الانتهاء من عقد جلسات الاستماع لرصد مطالب واحتياجات المواطنين بقرى العون الغذائى بجنوب مدينة أسوان، مع سرعة الانتهاء من حصر قطع أراضى أملاك الدولة بالقرى المستهدفة للمبادرة بمركز أسوان وذلك للبدء فوراً فى تنفيذ المشروعات المختلفة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية

وفي مركز ادفو شمال محافظة أسوان وفيما يتعلق باعمال الكهرباء التي تشمل إحلال وتجديد ومد وتدعيم أعمدة كهرباء ومحولات وكابلات أرضية ضمن المشروعات المنفذه بقرى مركز ادفو حياة كريمة حيث يجري التنسيق فى كافة الأعمال التى تقوم بتنفيذها الشركات المنفذة بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وهندسات كهرباء ادفو تحت إشراف جهاز التعمير، ومديرى هندسات ادفو و الشركات المنفذة للمشروعات

جدير بالذكر أن مشروعات الكهرباء بمركز ادفو حياه كريمه تخطت الـ2 مليار جنيه وقد وصلت الدفعة الأولى من المهمات، وشملت 20 كشك محول قدرة 500 و2 كشك محول ألف كيلو فولت وخمسين كيلو كابلات جهد متوسط ومنخفض 2560 عامود جهد منخفض ووصول 18 كشك قدرة 300 كيلو فولت امبير.

وفي قرية الكاجوج بمركز كوم امبو يجري تنفيذ أعمال التسوية والسور بمحطة مياه الشرب السطحية بطاقة 25 ألف متر مكعب في الساعة بقرية الكاجوج لخدمة قروي الكاجوج وقروي سلوا بالكامل في إطار تنفيذ حوالي 30 مشروع بالوحدة المحلية لقروي الكاجوج

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً.

في 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبةحيث يجري تنفيذ المشروعات بإجمالى 811 مشروع وبتكلفة مالية تصل إلى 14,1 مليار جنيه منها 155 مشروع تم نهوها بتكلفه 2 مليار جنيه ، كما جارى العمل فى 350 مشروع أخر بتكلفة 11,5 مليار جنية ، فيما جارى التجهيز لبدء العمل فى 306 مشروع بتكلفة 610 مليون جنيه.

كانت قد أرسلت مؤسسة حياة كريمة طائرة مُحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية علي المواطنين الأكثر احتياجاً بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



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