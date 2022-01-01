حياة كريمة.. الكشف على 1980 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية سماكين الشرق بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه فى إطار الخطة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، ضمن مبادرة حياة كريمة، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية سماكين الشرق التابعة لمركز ومدينة الحسينية التى أستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1980 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.