حى حكومى جديد وتنفيذ 7800 وحدة سكنية.. محافظ الشرقية يكشف التفاصيل "فيديو"

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، استعرض فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أبرز إنجازات العام والخطط المستقبلية، وأعلن محافظة الشرقية عن تفاصيل مشروع تنفيذ مشروع الحي الحكومي، حيث تم تخصيص 10 أفدنة في زمام قرية شرويدة، سيجري نقل القطاعات الحكومية فيها وستكون مرتبطة بالعاصمة الإدارية لتنفيذ مخطط الحكومة الذكية من خلال وصلات الفيبر والحكومة المميكنة.

وأعلن المحافظ، عن تفاصيل إنشاء 7800 وحدة بكفر الحمام والحريري بالزقازيق، كما جري افتتاح 97 مشروعا خدميا نفذ خلال عام تكلفتهم 1.5 مليار جنيه ، كما جاري العمل في 399 مشروع تكلفتهم تتخطى 15 مليار جنيه.