اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 04:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حى حكومى جديد وتنفيذ 7800 وحدة سكنية.. محافظ الشرقية يكشف التفاصيل "فيديو"

السبت، 01 يناير 2022 03:00 ص
حى حكومى جديد وتنفيذ 7800 وحدة سكنية.. محافظ الشرقية يكشف التفاصيل "فيديو" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، استعرض فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أبرز إنجازات العام والخطط المستقبلية، وأعلن محافظة الشرقية عن تفاصيل مشروع تنفيذ مشروع الحي الحكومي، حيث تم تخصيص 10 أفدنة في زمام قرية شرويدة، سيجري نقل القطاعات الحكومية فيها وستكون مرتبطة بالعاصمة الإدارية لتنفيذ مخطط الحكومة الذكية من خلال وصلات الفيبر والحكومة المميكنة. 
 
 
وأعلن المحافظ، عن تفاصيل إنشاء 7800 وحدة بكفر الحمام والحريري بالزقازيق، كما جري افتتاح 97 مشروعا خدميا نفذ خلال عام تكلفتهم 1.5 مليار جنيه ، كما جاري العمل في 399 مشروع تكلفتهم تتخطى 15 مليار جنيه.
 
 

حصاد السنوي

مشروعات خدمية بالشرقية

الحي الحكومي بالشرقية

الاسمرات الجديدة بالشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة