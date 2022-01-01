اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 12:26 م
أكرم القصاص
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حملات نظافة موسعة واستمرار أعمال رفع مياه الأمطار بالغربية

السبت، 01 يناير 2022 12:25 م
حملات نظافة موسعة واستمرار أعمال رفع مياه الأمطار بالغربية حملات نظافة
الغربية: فريق المحافظات

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رفع عمال النظافة بحي أول المحلة في محافظة الغربية تحت إشراف علاء النمر رئيس الحي، القمامة من" أمام جامع الصفا،  شارع المستشار، شارع الصياد، شارع المدينة المنورة وشارع البقري"، كما تم تنظيف الأحواض الزراعية "بشارع 23 يوليو، الكموني، شعيشع، شكري القوتلي، مسجد الصفا".
 
وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمتابعة اللواء أشرف بدران رئيس المدينة، بحملة نظافة على الطريق السريع بحدود الوحدة المحلية بشبراقاص وبجوار مدرسه كفر سالم النحال، إلى جانب استكمال أعمال شفط مياه الأمطار بأماكن التجمعات والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن الحيوية بمدينة السنطة، قطاع ميت يزيد والقرشية، قطاع كفر كلا الباب وقطاع شبراقاص.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


محافظة الغربية

حملة نظافة بالغربية

شفط مياه الأمطار بالغربية

طقس محافظة الغربية

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