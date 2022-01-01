حقوقيون يشيدون بمركز الإصلاح والتأهيل "بدر".. فيديو

بدأت وزارة الداخلية التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل "بدر"، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدوليه والحقوقية ولجان حقوق الإنسان وإعلاميين وممثلي وكالات الإعلام الأجنبية، ونظمت الوزارة جولة تفقدية لمرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل داخله.
جانب من الجولة
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