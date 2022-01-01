اليوم السابع
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حقوقيون يشيدون بمركز الإصلاح والتأهيل "بدر".. فيديو

السبت، 01 يناير 2022 06:52 م
حقوقيون يشيدون بمركز الإصلاح والتأهيل "بدر".. فيديو جانب من الجولة
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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بدأت وزارة الداخلية التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل "بدر"، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدوليه والحقوقية ولجان حقوق الإنسان وإعلاميين وممثلي وكالات الإعلام الأجنبية، ونظمت الوزارة جولة تفقدية لمرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل داخله.
 

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مركز الاصلاح والتاهيل

مركز اصلاح بدر

حقوق الانسان

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