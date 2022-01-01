حصاد مديرية الصحة بدمياط.. تطوير 25 وحدة ومركز طب أسرة ضمن برنامج حياة كريمة

دمياط ــ معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، حصاد إنجازات العمل فى كافة القطاعات الصحية وما تم إنجازه على أرض الواقع على النحو التالى:

مجال المشروعات:

الانتهاء من عدد 20 مشروعا بتكلفة تقديرية 226 مليون جنيه وجارى تنفيذ عدد 12مشروعا يشمل إنشاءات و رفع كفاءة مستشفيات وتطوير أقسام وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وحدات ومراكز صحة أسرة بتكلفة إجمالي حوالى 626 مليون جنيه.

التحهيزات الطبية:

تم إمداد مستشفيات العام والزرقا وكفر سعد وعزبة البرج والمرابعين بعدد 83 ماكينة غسيل كلى، زيادة السعة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة بعدد 28 سريرا وعدد 10 أسرة رعاية متوسطة، وإمداد الرعايات المركزة بعدد 10 مونيتور و25 جهاز تنفس صناعي أمريكى الصنع، زيادة السعة الاستيعابية لأسرة العزل لعدد 167، الإمداد بـ4 خزان أكسجين لكل من مستشفيات الصدر والحميات والعام والروضة، تركيب وتشغيل عدد 2 جهاز أشعة مقطعية، تشغيل مولد أكسجين بمستشفى كفر سعد المركزى والطوارئ.

المبادرات الرئاسية:

مبادرة 100 مليون صحة لفيروس سى بلغ المستهدف 101%، مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم وبلغ تحقيق مستهدف 130133من طلبة المدارس الابتدائية فى الحضر والريف، مبادرة ضعف السمع واستفادة عدد 15300، مبادرة صحة الأم والجنين عدد 46951، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وحقق نسبه 107%، مبادرة السيد الرئيس للانتهاء من قوائم الانتظار العمليات الجراحية وبلغ إجمالى 3812، مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة كفر سعد وتستهدف تطوير 25 وحدة ومركز طب أسرة تم إخلاء الوحدات والمراكز وتكثيف القوافل العلاجية وبلغ عددها 90 قافلة وعدد مترددين 85221.

لقاح فيرس كورونا:

الوصول لمليون جرعة تطعيم بالمحافظة شاملة جرعة أولى وثانية، حيث تعد محافظة دمياط أولى المحافظات تحقيقا للمستهدف.

التدريب والزمالة:

بلغ عدد الأقسام المعتمدة 104 وعدد المدربين 167 وعدد المتدربين 470 وعدد الدورات 547 دورة تدريبية خلال جائحة كورونا

توفير المستلزمات:

إمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية طوال فترة جائحة كورونا مع تعظيم الاستفادة بجهود المجتمع المدني.

يأتى ذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان بتطوير الخدمة الطبية المقدمة ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، وتحقيقا لرؤية ورسالة مديرية الشئون الصحية بدمياط، وبتضافر جهود جميع الإدارات الفنية والصحية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالي وتحوذ رضا المواطن.