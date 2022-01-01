الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء السبت، 01 يناير 2022 05:00 م الأمطار إعداد ــ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من عام 2022 الرى: انتهاء تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية والافتتاح خلال أيام التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة لتمويل شركات المخلفات بقرض بفائدة 8% الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء التعليم: 10 ملايين تلميذ استفادوا من التغذية المدرسية خلال 2021 أمطار وسيول وشبورة ورياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل أخبار مصر.. الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء غدا أمطار بالسواحل الشمالية وصقيع بسيناء وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 وظائف شاغرة بمدارس النيل الحكومية بالعام الدراسى الجديد.. اعرف الشروط الصحة تعلن تفاصيل ميلاد أول طفل فى عام 2022.. اسمه مالك من محافظة قنا الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية إجازة التيرم الأول فلكيا.. هلال جمادى الآخر يولد غدا والثلاثاء المقبل أول أيامه لعام 1443 هجريا "حقوقك وواجباتك" فى قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل وزيرة الهجرة تعلن خطوات الاشتراك فى أول تأمين للمصريين بالخارج.. فيديو التعليم العالى: استضافة مركز تعليم الفلك فى مصر والدول الناطقة باللغة العربية الصحة: مصرع 3 وإصابة 13 آخرين فى حوادث متفرقة بسبب الطقس السيئ بالمحافظات القوى العاملة تعلن حل مشكلة مهندس مصرى وإعادته للعمل بالرياض جامعة الأزهر تعلن شروط الالتحاق بالكورال.. أبرزها تأدية أغنية لأم كلثوم وحليم التضامن: تكليف دفعة 98 من خريجى الجامعات والمعاهد دور ثان لأداء الخدمة العامة وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تنفيذ تكليفات الرئيس بافتتاحات الصعيد رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الجيزة خلال احتفالات رأس السنة.. فيديو دار الإفتاء تقدم 10 نصائح لاستقبال العام الجديد.. حدد أهدافك الأبرز "مياه القاهرة": مليار و770 مليون جنيه استثمارات للمشروعات خلال 2021 جامعة الأزهر تهدى وزير الأوقاف درع كلية اللغة العربية لاهتمامه باللغة ونشر الفكر الوسطى ذروة شهب الرباعيات فى 2022 تمطر سماء مصر الإثنين المقبل بـ200 شهاب فى الساعة التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمتابعة الطقس السيئ الأوقاف: لن نستطيع القضاء على التشدد ما لم نواجه الانحراف الأخلاقى بنفس القوة الارصاد الطقس اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حصاد وزارة الرى فى 2021.. تحقيق أقل معدل شكاوى منذ 40 عاما.. وإزالة 32 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل.. وخفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية.. وتبطين 3779 كم ترع على مستوى محافظات مصر الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:27 م حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:00 م حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 م حصاد وزارة الثقافة 2021.. تعرف على فعاليات أكاديمية الفنون بروما الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:00 م حصاد الوزارات.. التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 م حصاد وزارة الثقافة .. المجلس الأعلى يقدم 312 فعالية فى 2021 الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:14 م حصاد الوزارات.. وزير التعليم: السنوات اللى فاتت عملنا جريمة فى تجهيل أطفالنا بالمناهج القديمة الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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