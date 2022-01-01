حبس مدمن لاتهامه بقتل شقيقه في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مدمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه في المقطم بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته، وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (أحد الأشخاص) وبها إصابات وكدمات متفرقة ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف ،كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه (موظف، مقيم بدائرة القسم) وهو الذى أبلغ عن الواقعة، حيث أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطى المواد المخدرة وأنه وراء إرتكاب الواقعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوح، وإختلق واقعة إكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، تم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة فتم حبسه. م