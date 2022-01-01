حاكم ولاية ميسوري الأمريكية يلغي حالة الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا

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ألغى حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، مايك بارسون، حالة الطوارئ التي فرضها بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020.

وقال بارسون - في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم السبت، إنه "بفضل فعالية اللقاح والجهود واسعة النطاق للتخفيف من الفيروس وبفضل أخصائيي الرعاية الصحية الملتزمين لدينا، لم تعد الاحتياجات السابقة لمواصلة حالة الطوارئ موجودة".

وأضاف أنه "على مدار الـ 22 شهرًا الماضيين، قمنا بالتنسيق مع شركاء محليين وحكوميين وشركاء من القطاع الخاص للتخفيف من حدة الوباء والعمل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية. كلنا نعرف الآن أفضل السبل لمكافحة المرض الخطير من هذا الفيروس والوقاية منه. الدولة مستعدة لتقديم المساعدة والاستجابة، ولكن لم تعد هناك حاجة لحالة الطوارئ".

ومدد بارسون سابقًا حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في الولاية خمس مرات.

وبحسب البيان؛ يُسمح لجميع وكالات الدولة ومجالسها ولجانها وإداراتها بمتابعة وضع القواعد إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات دائمة في اللوائح بعد 31 ديسمبر لتحسين النتائج طويلة الأجل للمقيمين ولمرافق الرعاية الصحية وللشركات.

وتابع بارسون: "في ميسوري، لم يكن لدينا عمليات إغلاق قسري. ولكن كان التركيز الرئيسي لحالة الطوارئ لدينا هو توفير المرونة التنظيمية لدعم ومساعدة سكان ميسوري ومرافق الرعاية الصحية والشركات ولتنسيق استجابة ضد كورونا التي أنقذت الأرواح وسبل العيش."

وتابع: "نشجع جميع سكان ميسوري على التفكير في أخذ مصل كورونا وعلينا العمل معًا لمحاربة فيروس كورونا بينما نعيش حياتنا الطبيعية. وحان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة النهائية والمضي قدما كولاية".