جهود مستمرة لشفط مياه الأمطار من شوارع الغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له استمرار جهود رجال الوحدات المحلية، لرفع مياه الأمطار ليلاً، من شوارع قرى ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية.

وتابع المحافظ على مدار الساعة انتشار جميع الأطقم والمعدات، حيث تواصل الوحدات المحلية الليل بالنهار من أجل إزالة آثار هطول الأمطار خاصة في محيط الكنائس.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة غداً السبت 1/1/2022 بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.