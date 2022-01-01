اليوم السابع
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جهاز العبور يسند أعمال النظافة لشركة جديدة ضمن تطوير المنظومة بالمدينة

السبت، 01 يناير 2022 12:09 م
جهاز العبور يسند أعمال النظافة لشركة جديدة ضمن تطوير المنظومة بالمدينة نظافة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم إسناد أعمال النظافة وتسليم مواقع العمل بالحيين الثاني والشباب لشركة جديدة ضمن تطوير منظومة النظافة بالمدينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالعمل فور أعمال التسليم، وقامت بتوزيع حاويات القمامة والهوك والأفراد على مواقع العمل بالحيين.
 
وأضاف رئيس الجهاز في بيان، أنه تم تنفيذ اصطفاف للمعدات المستخدمة من قبل الشركة وتشمل 12 سيارة قلاَّب -  6 مقلبات -  3 لوادر كبيرة - لوادر صغيرة - سيارة مكبس لتفريغ الصناديق - مكنسة سير - فرشة مجرورة - سيارات ربع نقل للمرور - حاويات قمامة - صناديق مخصصة لكل حي - هوك للتجميع، بخلاف العمالة اليدوية وسيارات تحركات مشرفي المواقع، لافتاً إلى أنه تم فحص المعدات وحاويات القمامة فنيا، وتم مراجعة المستندات الخاصة بالمعدات من قبل اللجنة المختصة. 
 
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سبق طرح مناقصات بين كبري الشركات المتخصصة في المجالات البيئية، وتم إنهاء التعاقد مع بعض شركات النظافة القائمة على نظافة الأحياء فئة (ج)، واستبدالها بشركات نظافة فئة (أ) للنهوض بمستوى النظافة العامة لمدينة العبور، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها وتلبية لمتطلبات سكان المدينة.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

اعمال نظافه

شركات المقاولات

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