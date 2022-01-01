جمارك مطار القاهرة تضبط 4 محاولات تهرب جمركي

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، نجاح رجال الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسي المدير العام، في ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من مستحضرات التجميل والأدوية والتبغ والسجائر وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولتين الأولى والثانية كانتا بالإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت عندما استوقف عمر سالم ياسين احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 275 عبوة من مستحضرات التجميل و30 خرطوشة سجائر داخل حقائبه.

وبعدها وعلى نفس الرحلة استوقف عمر سالم راكب مصرى أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، فقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 325 عبوة من مستحضرات التجميل و160 كيس تبغ و 126 شريط أدوية موضوع في عبوات غير الخاصة به، و31 خرطوشة سجائر.

قرر صبحى ربيع مديرا الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقم 168 و169 لسنة 2021 ضد الراكبين بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

وكانت المحاولتين الثالثة والرابعة بالإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبدالهادى مدير الجمرك أثناء انهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميونخ، عندما استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على الصالة قام بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٨ شريط من عقار الترامادول المخدر تركيز ٢٠٠ ملجم داخل حقائبه .

وعلى نفس الرحلة استوقف نفس مأمور اللجنة الجمركية راكب اخر يحمل جنسية عربية والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه .

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد مرسي مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات دوائية ايضا .

وقام مدير الحركة بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٨١٣ قرص من عقاقير اللاريكا والترامال المخدرين تركيز مختلف داخل حقائبه .

قرر أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 170 و 171 لسنة 2021 ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .