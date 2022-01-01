جامعة قناة السويس تبحث سبل التعاون المشترك مع اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تقدم كل الدعم للتعاون المثمر مع النقابات المهنية ترسيخاً للدور المجتمعى للجامعة جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة اليوم السبت لوفد اتحاد المهن الطبية الذى ضم كل من الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة وعميد معهد التقنية الحيوية ، والدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء ، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حامد الاقنص نقيب الأطباء البيطريين وكيل وزارة الطب البيطري ، والدكتور إبراهيم عبد المحسن قائم بعمل نقيب أطباء أسنان .

وتابع "مندور " مشيراً إلى أن الإرتقاء بالمستوى المهني و العلمي للأطباء والعاملين في الحقل الصحي من خلال إتاحة البرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية يأتى لتمكنيهم من أكتساب قدرات مهنية تنافسية متواكبة مع المعايير الدولية لتأكيد الجودة في الأداء المهني وتحقيق الأعتماد للمنشآت الصحية هو هدف مشترك بين الجامعةو نقابة المهن الطبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جميع الكليات لديها أعضاء من الخارج بمجالسها ممن ينتمون للنقابات تقديرا من الجامعة لدور النقابات فى دعم وتنمية خريجى الجامعة وكمتطلب للحصول على الاعتماد والجودة .

ومن جانبهم أشاد اتحاد المهن الطبية -الذى يضم الأطباء البشرين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين - بتميز خريجي جامعة قناة السويس ، كما ثمنوا دور وحدات الخريجين بالكليات فى متابعة خريجى الجامعة حيث أصبح دور الجامعة يمتد لتطوير خريجيها لمواكبة إحتياجات سوق العمل الفعلية .

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