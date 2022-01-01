اليوم السابع
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جامعة الزقازيق تنعى المعيد محمد عمر.. ووفد من كلية الحقوق يقدم التعازي لذويه

السبت، 01 يناير 2022 05:08 م
جامعة الزقازيق تنعى المعيد محمد عمر.. ووفد من كلية الحقوق يقدم التعازي لذويه المعيد محمد عمر خيري
الشرقية: حمدي عبد العظيم - فتحية الديب

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أصدرت جامعة الزقازيق بيانا نعت فيه محمد عمر خيري، المعيد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، وهو أول معيد من مرضى ضمور العضلات.

وجاء نص البيان كالآتي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره".. تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، المعيد محمد عمر خيري، المعيد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق.

ويتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور ممدوح المسلمى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وبرفقته وفدا من اعضاء هيئة التدريس، واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد عمر خيري، المعيد بكلية الحقوق.

وأكد عميد الكلية، إنه سوف يتم إطلاق اسم الراحل على إحدى القاعات العلمية داخل الكلية تخليدا لذكراه.

وشيع المئات من أهالي قرية المجفف التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جنازة الدكتور محمد عمر، أول معيد من مرضى ضمور العضلات من كلية الحقوق، بجامعة الزقازيق لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن من أسرة المتوفي وأصدقائه وأهالي القرية، بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية.

وأعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق خبر وفاة الراحل صباح اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ونعى رئيس جامعة الزقازيق، الراحل قائلا: "أنعي ببالغ الحزن والأسى بطلا من أبطال الإصرار والتحدي ابن جامعة الزقازيق المعيد محمد عمر"..اسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الراحل قد كرمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مؤتمر شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة نظراً لتفوقه الدراسى وحصوله على المركز الأول فى مسابقة المعلومات العلمية، و على الطالب المثالى على مستوى الكلية ثم الجامعة ، وكان مصاباً بمرض ضمور العضلات ، ومن أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق بالجامعة ، حيث حصل على تقدير عام ممتاز بمجموع 95%، وتم تعيينه معيداً بالكلية..

وفد كلية الحقوق
وفد كلية الحقوق

 

عميد كلية الحقوق
عميد كلية الحقوق

 


وفاة أول معيد من مرضى ضمور العضلات

جامعة الزقازيق

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