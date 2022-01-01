اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: تحذير من تضرر الشركات البريطانية الصغيرة بدءا من اليوم بسبب "بريكست"

السبت، 01 يناير 2022 12:08 م
جارديان: تحذير من تضرر الشركات البريطانية الصغيرة بدءا من اليوم بسبب "بريكست" بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الهيئة التجارية لسلسلة التوريد المبردة، إن الشركات البريطانية الصغيرة يجب أن تتوقع أن تتضرر التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل دائم، اعتبارًا من 1 يناير، بعد أن تدخل الفحوصات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، والتي تقول إنها ستجعل الواردات من الاتحاد "أكثر تكلفة وأقل مرونة و أبطأ بكثير".

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه وسط استياء شعبي متزايد من التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قال اتحاد سلسلة التبريد إن واردات الأغذية المتخصصة قد تواجه نفس التراجع بنسبة 70٪ والذي أثر على صادرات المواد الغذائية من قبل الشركات الصغيرة هذا العام بعد انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

 

وقال الاتحاد، الذي يضغط نيابة عن الشركات التي تنقل البضائع المجمدة والمبردة ، إن التكاليف الإضافية التي تتراوح بين 300 و 400 جنيه إسترليني لكل شحنة ستعني أن مبيعات المواد الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي على دفعات صغيرة قد تصبح غير اقتصادية.

 

وقال شين برينان ، الرئيس التنفيذي للاتحاد "أكبر ضحية لهذه الحواجز التجارية هو العمل الذي يحتاج إلى استيراد كميات صغيرة ومتكررة عبر الحدود – مثل أنواع جبن معينة أو علب من مسحوق البصل. هذا هو نوع التجارة التي ستعاني".

 

دعت مجموعات الأعمال الحكومة إلى تخفيف موقفها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمنع انهيار التجارة مع التكتل المكون من 27 دولة. لكن في حين وافق الوزراء على تمديد الموعد النهائي للفحص البيطري على الأغذية التي تعبر الحدود ، لم يكن هناك تقدم يذكر في خفض الروتين.

 

وقال مايك شيري ، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة ، إن مسحًا أُجري في الخريف أظهر أن ربع الشركات فقط مستعدة لإدخال فحوصات الاستيراد الكاملة.

 

 

 


بريكست

بريطانيا

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

الاتحاد الاوروبى

التجارة بين لندن وأوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الرحلات المدرسية" آخر ضحايا "بريكست".. جارديان: بريطانيا تفقد مكانتها كأبرز واجهة للغة الإنجليزية بأوروبا.. قواعد الهجرة تدفع طلاب أوروبا لأيرلندا وهولندا.. شركات: صفر حجوزات فى 2022.. وأسر مضيفة: ركود مأسوى

السبت، 01 يناير 2022 01:00 ص

محطات استثنائية توقفت فيها القارة العجوز خلال 2021.. صراع اللقاحات والسفر فى المقدمة.. عصر ما بعد بريكست يرسم شبكة علاقات جديدة.. رحيل ميركل الأبرز.. وسقوط كابول يجدد دعوات بناء تحالف عسكرى للدول الأوروبية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:29 ص

الرحلات المدرسية من أوروبا لبريطانيا آخر ضحايا بريكست بسبب "التأشيرات"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:47 م

"لحظة فاصلة" فى مسيرته السياسية.. استقالة وزير بريكست ضربة جديدة لبوريس جونسون.. الجارديان: تمرد حزب المحافظين فى مجلس العموم وخسارة الانتخابات الفرعية بداية نهاية رئيس وزراء بريطانيا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:00 ص

وزيرة الخارجية البريطانية تتولى ملفات "بريكست" بعد استقالة فروست

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:36 م

جارديان: استقالة وزير بريكست ضربة خطيرة ضد بوريس جونسون تهدد مستقبله السياسى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:42 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة