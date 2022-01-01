جارديان: تحذير من تضرر الشركات البريطانية الصغيرة بدءا من اليوم بسبب "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت الهيئة التجارية لسلسلة التوريد المبردة، إن الشركات البريطانية الصغيرة يجب أن تتوقع أن تتضرر التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل دائم، اعتبارًا من 1 يناير، بعد أن تدخل الفحوصات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، والتي تقول إنها ستجعل الواردات من الاتحاد "أكثر تكلفة وأقل مرونة و أبطأ بكثير".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه وسط استياء شعبي متزايد من التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قال اتحاد سلسلة التبريد إن واردات الأغذية المتخصصة قد تواجه نفس التراجع بنسبة 70٪ والذي أثر على صادرات المواد الغذائية من قبل الشركات الصغيرة هذا العام بعد انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

وقال الاتحاد، الذي يضغط نيابة عن الشركات التي تنقل البضائع المجمدة والمبردة ، إن التكاليف الإضافية التي تتراوح بين 300 و 400 جنيه إسترليني لكل شحنة ستعني أن مبيعات المواد الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي على دفعات صغيرة قد تصبح غير اقتصادية.

وقال شين برينان ، الرئيس التنفيذي للاتحاد "أكبر ضحية لهذه الحواجز التجارية هو العمل الذي يحتاج إلى استيراد كميات صغيرة ومتكررة عبر الحدود – مثل أنواع جبن معينة أو علب من مسحوق البصل. هذا هو نوع التجارة التي ستعاني".

دعت مجموعات الأعمال الحكومة إلى تخفيف موقفها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمنع انهيار التجارة مع التكتل المكون من 27 دولة. لكن في حين وافق الوزراء على تمديد الموعد النهائي للفحص البيطري على الأغذية التي تعبر الحدود ، لم يكن هناك تقدم يذكر في خفض الروتين.

وقال مايك شيري ، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة ، إن مسحًا أُجري في الخريف أظهر أن ربع الشركات فقط مستعدة لإدخال فحوصات الاستيراد الكاملة.