تواصل أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بالدقهلية.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لليوم الثاني علي التوالي تواصلت اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الامطار بالشوارع والميادين والتي تجمعت خلال اليومين الماضيين بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد "مختار" علي تنفيذ كافة الاجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع موجة الطقس الغير مستقرة والتقلبات الجوية ، مشيرا الى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ، لمتابعة الأوضاع طوال اليوم.

وفي ذات السياق تتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة مع الغرف الفرعية مع المراكز والمدن والاحياء الموقف أولا بأول.

وكان "مختار" قد وجه لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس الغير مستقرة وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار، وأشار محافظ الدقهلية بضرورة الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الامطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث ، حرصا على حياة وسلامة المواطنين وضرورة الاستجابة الفورية لشكواهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار علي أنحاء البلاد ، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (1)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (2)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (3)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (5)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (6)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (7)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (8)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (9)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (15)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (16)



أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين (17)