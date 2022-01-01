تنفيذ 463 حكما قضائيا و19 قضية تموينية فى أسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 463 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 123هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 26 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 210 صادر ضدهم أحكام بالغرامات وضبط 102 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 19قضية تموينية شملت قضيتن مخالفات المخابز وقضيتن بيع بازيد من السعر الرسمى و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصصة لها.