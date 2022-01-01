اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الإنارة وتحسين البيئة بمركز أولاد صقر بالشرقية

السبت، 01 يناير 2022 02:36 م
تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الإنارة وتحسين البيئة بمركز أولاد صقر بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المحاسب بدوى الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال توريد أدوات ومهمات إنارة بشوارع المدينة والوحدات وتوريد وتركيب أعمدة بالكشافات للمدينة بتكلفة 2 مليون و119 ألف جنيه، ولتحسين البيئه وتجميل شوارع المدينة

وأضاف أنه جارى تنفيذ تغطية ترعة جنابيه أسعد وإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة داخل المدينة ، وتوريد سيارة 3/4 نقل مجهزة بسلم هيدروليكي للمدينة والوحدات المحلية وتوريد لودر زاحف وتوريد سيارة 3/4 نقل شفط ورش مياه وتوريد عدد 3 سياره نقل حمولة 4 طن لنقل القمامة وتوريد سيارة نقل قمامة حموله 20 طن بتكلفه إجمالية تقدر 3 مليون و790 ألف جنيه.

فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفة، فتمكنت من رفع الإعلانات في المخالفة فتم إزالة 185حالة إشغال ومراجعه الإعلانات المرخصة وترخيص 401 إعلان وتم تحرير 28 محضر إشغال بالمدينة ورفع 210 حالة أشغال وتطبيق القانون على المخالفين ، و بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع .


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اولاد صقر

اخبار الشرقية

مشروعات خدمية بالشرقية

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