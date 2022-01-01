تنفيذا لوصيته.. مراسم تشييع متواضعة فى جنازة الأسقف ديسموند توتو.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

بدأت مراسم تشييع جثمان ديسموند توتو في كاتدرائية كايبتاون الأنجليكانية التي ندد منها مرارا بنظام الفصل العنصري في عظاته، حيث توافد أقارب توتو وأصدقاؤه وكهنة، إلى الكنيسة لتوديع جثمانه تحت سماء ملبّدة بالغيوم ووسط أمطار خفيفة.

ووفقًا لما نقله موقع "يورو نيوز"، شدّد "توتو" رمز مكافحة الفصل العنصري ورئيس الأساقفة الفخرى، على ضرورة أن تكون مراسم التشييع بسيطة، وهو من اختار المتحدثين فيها والنصوص.

ومن جهتها، قالت ابنته مبو، للحضور: "كان والدي ليقول إن المحبّة النابعة من العالم أجمع تجاهنا (هذا الأسبوع) تثلج القلب. ولكم منّا جزيل الشكر على هذه المودّة الفائقة".

ومن المفترض أن يلقي الرئيس سيريل رامابوزا، كلمة التأبين بعد المناولة، على أن يسلّم لأرملة توتو الملقّبة تحبّبا "ماما ليا" راية وطنية، وهو التكريم العسكري الوحيد الذي سُمح به في هذه المراسم.

وقد صنع النعش الذي حمل فيه خلال اليومين الماضيين في كاتدرائية سانت جورج ليتسنّى لآلاف الأشخاص تخليد ذكراه من خشب الصنوبر الفاتح، وهو من طلب أن يكون أرخص ما يمكن في بلد تشكّل فيه عادة مراسم التشييع مناسبة لإظهار البذخ.

ولا توجد مقابض مذهبة لحمل النعش، تقتصر الزينة فقط على باقة من القرنفل الأبيض فوق النعش وهي ما أراده ديسموند توتو الذي أوكل صديقه المقرب الأسقف السابق مايكل ناتل بإلقاء العظة. وعندما كان توتو رئيس الأساقفة، كان ناتل مساعده.

وقد نعت منظمة اليونسكو، وفاة رئيس الأساقفة الجنوب إفريقى، ديزموند توتو، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "دعونا جميعاً نحافظ على ذكرى ديزموند توتو، ونتذكر الفرق الذى يمكن لصوت واحد إحداثه، ونتذكر أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ستبقى على الدوام دليلنا، فهذا ما علُّمنا إياه ديزموند توتو وهذه هى الرسالة التى يتعين علينا حملها إلى الأبد".



تشيع جثمان توتو



جثمان توتو



مراسم الجنازة

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد فى 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون فى جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام فى 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.