تمهيد الطرق لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع بمدينة الزينية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، حملة بقرية المدامود بحرى، لتمهيد الطرق المختلفة بالقرى للتسهيل فى حركة المواطنين بالشوارع، وذلك بناءاً على توجهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على الطرق.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية للقرية المدامود بحري بتنسيق مع رئاسة المركز ومدينة الزينية، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بشن حملة بقرية المدامود بحرى تم خلالها تمهيد طريق الذي يربط قرية المدامود بحري وقرية الصعايدة حتي مزلقان الصعايدة، كما تم تمهيد طريق مدخل كبري الصعايدة حتي المعهد الدينى بالقرية، كما تم تمهيد طريق شارع مقابر نجع جاد الكريم إبتداءاً من مسجد أبو سنارى حتي طريق طيبة، للتسهيل على المواطنين ومازال العمل مستمر على الطريق، وتمت الحملة بإشراف يوسف جلال، وأحمد أبو عيش نائباً لرئيس المركز، وصلاح الدين على رئيس قرية المدامود بحري، وحميلي عبد الرحمن سكرتير القرية.

وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تسلم محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء المدفن الصحى الآمن بمنطقة المدامود بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه ، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وفى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .

وأضاف شعراوى أن المدفن الجديد يقع على مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالى 2.2 فدان ورامب بطول15 م وعرض 6م و منصة تشغيل بمساحة 625م2 وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.



حملات لتمهيد الطرق بالقرى لخدمة حركة المواطنين



مدينة الزينية تقود حملات لتمهيد الطرق بالقرى لخدمة حركة المواطنين