تطوير وإنشاء مستشفيات ومراكز طبية بالشرقية بتكلفة نصف مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية خلال عام 2021 حظت بقدر كبير من الإهتمام من جانب إعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من نصف مليار جنيه وذلك على النحو التالي توفير الإعتمادات المالية من وزارة الصحة والسكان للمشروعات الجديدة التي تم الإنتهاء منها بالمحافظة بقيمة 172مليون جنيه . توفير الإعتمادات المالية بالخطة الإستثمارية، لإنهاء المشروعات الصحية الجاري العمل بها بمحافظة الشرقية والبالغ القيمة التقديرية لها 195 مليون جنيه ، تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بدعم من الوزارة وبتعاون المديرية مع المجتمع المدنى بقيمة 156 مليون جنيه .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2021 تم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الصحية الأتية بتكلفة 172 مليون جنيه، مستشفي الكبد و الجهاز الهضمى بههيا بتكلفة 130 مليون جنيه ، المركز الطبي بالحسينية بتكلفة 10 مليون جنيه ، الوحدة الصحية بكفر عوض الله حجازي بالزقازيق بتكلفة 5 مليون جنيه ، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح بتكلفة 12 مليون جنيه ،الوحدة الصحية بحمد موسي بأبو كبير بتكلفة 5 مليون جنيه.

الوحدة الصحية بالمهدية بههيا بتكلفة 5 مليون جنيه، توصيل مرافق وشراء مولدات كهربائية وغسلات مركزية وأجهزة للمشروعات الصحية بتكلفة 5 مليون جنيه. أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير الإعتمادات المالية بالخطة الإستثمارية 2020 / 2021 لإنهاء المشروعات الصحية الجاري العمل بها بمحافظة الشرقية بتكلفة 195مليون جنيه، كالأتي:- إنشاء مبنى جديد بمستشفى كفر صقر المركزي بقيمة 100 مليون جنيه وتم تنفيذ أعمال بقيمة 28 مليون جنيه حتى الآن. إنشاء مبنى جديد بمستشفى طب وجراحة العيون بقيمة 72 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال بقيمة 24 مليون جنيه حتى الآن.

إنشاء وحدة طب الأسرة "سعدة أبو خليل بفاقوس" بقيمة 5 مليون جنيه، وجاري الإنتهاء من أعمال إنشاء مجمع النفايات الطبية الخطرة بالخطارة بتكلفة 18 مليون جنيه.