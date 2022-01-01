تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 5 أشخاص يقيمون بناحية قرية العواشير الغربية دائرة مركز جزيرة شندويل، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، على أثر تناولهم طعاما فاسدا، وتم حجزهم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى والحالة العامة لهم مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، يفيد بإصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أطفال بحالة تسمم وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بوصول منصور م. ع . 40 سنة وفاطمة م . م 25 سنة وأسماء م . ع 6 سنوات وشيماء . م . م 3 سنوات وإسراء . م . م إلى مستشفى سوهاج العام مصابين بحالة إعياء شديد ومغص وألم بالبطن وجميعهم من أسرة واحدة.

وبسؤال الأول والثانية قررا أن سبب إصابتهم عقب تناولهم طعاما فاسدة ولم يتهما أحد ونفوا الشبهة الجنائية وتم التحفظ على المصابين داخل قسم الإستقبال بمستشفى سوهاج العام وتم إتحاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.