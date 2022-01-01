تحرير محاضر لمخابز مخالفة بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة بنى سويف، أنه تم توجيه حملة بمعرفة الرقابة التموينية بدائرة مركز ومدينة سمسطا، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تموينية في عدد من المخابز، والتي تنوعت ما بين" عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، تدني مستوى النظافة وأدوات العجين، إنتاج خبز ناقص الوزن"، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية ضد أصحاب تلك المخابز.

من جهته شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم فى بيان له، على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش الميداني بصفة مستمرة على كافة المخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، للتأكد من جودة الإنتاج واستيفاء كافة المواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة وإدارات المديرية والجهات ذات الصلة.