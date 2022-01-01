اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بغسل 240 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يومًا

السبت، 01 يناير 2022 08:32 م
تجديد حبس متهم بغسل 240 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يومًا غسيل الاموال
كتبت أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل حوالى 240  مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وارتكب جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 240 مليون جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهم في إطار استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وضبطت الجهات الأمنية متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريبا).

 


غسل اموال

اتجار بالمخدرات

غسيل اموال

النيابه العامه

التحقيق مع متهم

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