تجديد حبس عاطل قتل صاحب مركز صيانة بسبب خلافات على إيجار شقة في حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صاحب محل بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية فى منطقة حلوان، بسبب خلافات على القيمة الإيجارية للشقة التى يسكن فيها .

تلقت غرفة علميات النجدة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الجيران بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن عاطل 40 سنة، مقيم محل البلاغ، قام بالتشاجر مع صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية، بسبب الاختلاف على القيمة الإيجارية فيما بينهما، وعليها قام الأول بإلقاء شاشة تلفاز من الدور السادس سقطت على رأس المجني عليه.

تم نقل المجنى عليه إلى المستشفى العام بحلوان، لمحاولة إنقاذه، ولكنه توفى، فتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

‏وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه ألقى شاشة التلفاز من الدور السادس قاصدًا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.