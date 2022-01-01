تجديد حبس عاطل قتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات عائلية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قام بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا ،يفيد من قيام عاطل بقتل زوجتة طعنا فى الرقبة بسبب خلافات بينهم ،بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على الفور إنتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.