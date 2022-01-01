تجديد حبس المتهم بوضع السم لزوجته وأطفاله الثلاثة في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل زوجتة وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان أقدم زوج على التخلص من زوجتة، وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وكشفت التحقيقات، أن الزوج هو من تخلص من أولاده، وزوجته، فى واقعة وفاة سيدة، وأطفالها الثلاثة، بمحافظة بنى سويف.

وشيع المئات من أهالى مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف جثامين أم وثلاثة من أطفالها، توفوا بسبب حلة محشى مسممة، من جانبة امر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام بنى سويف انتداب فريق من النيابة مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة . لقي 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى.