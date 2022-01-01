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"بيكر" آخر أماكن العالم احتفالا بالعام الجديد.. تعرف على الجزيرة المرجانية

السبت، 01 يناير 2022 01:00 ص
"بيكر" آخر أماكن العالم احتفالا بالعام الجديد.. تعرف على الجزيرة المرجانية جزيرة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تعد جزيرة بيكر التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، هى آخر منطقة على وجه الأرض يدخل فيها العام الجديد 2022، فمن المتوقع أن تكون الساعات الأولى من 2022، نهاية اليوم السبت بالتوقيت المحلى، والساعات الأولى من يوم غد الأحد.

ويأتى رأس السنة الميلادية الجديدة بالتزامن مع مخاوف دول العالم من انتشار أوسع لمتحور أوميكرون، ونصائح الخبراء بتفادى الاحتفال وسط التجمعات الكبيرة، ومع تسجيل العديد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات فى الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد. جزيرة بيكر هى جزيرة مرجانية غير مأهولة تقع إلى الشمال مباشرة من خط الاستواء فى المحيط الهادئ بحوالى 3100 كيلومتر جنوب غرب هونولولو.

 

ما هي جزيرة بيكر وأين تقع؟

وتقع الجزيرة في منتصف الطريق تقريبا بين هاواي وأستراليا، وهي تابعة للولايات المتحدة، الجار الأقرب لها هي جزيرة هاولاند.

تغطي الجزيرة مساحة 1,64 كيلومتر مربع (0.63 ميل مربع)، مع ساحل طوله 4,9 كلم (3.04 ميل). المناخ الاستوائي، مع قليل من الأمطار والرياح مستمرة، وأشعة الشمس قوية. ومعظم الأراضي منخفضة ورملية : جزيرة مرجانية محاطة بالشعاب الضيقة وهي خالية من أي بحيرة كما أن أعلى نقطة في الجزيرة ارتفاعها 8 أمتار (26 قدما) فوق مستوى سطح البحر.

حماية الجزيرة وطبيعتها وكذلك الحيوانات والنباتات الموجودة فيها يقع على عاتق الولايات المتحدة، رغم أن الجزيرة غير مأهولة فمع ذلك فيزورها سنويا عدد من الباحثين والمهتمين من قبل المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية. لأغراض إحصائية، يتم ضم جزيرة بيكر مع الجزر الصغيرة النائية التابعة للولايات المتحدة.

 

جزيرة بيكر على الخريطة
جزيرة بيكر على الخريطة

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