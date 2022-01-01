بسبب أوميكرون .. ماليزيا تعلق إرسال مواطنيها مؤقتا لأداء العمرة

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أعلن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين اليوم السبت تعليق إرسال المواطنين الماليزيين مؤقتا لأداء مناسك العمرة اعتبارا من 8 يناير الجاري إلى موعد يتم الإعلان عنه لاحقا، وكذلك تأجيل حجوزات جديدة لتذاكر الطيران لغرض العمرة اعتبارا من اليوم وذلك لحصر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المعروف باسم "أوميكرون"، موضحا أن تفشي سلالة كورونا المتحورة رجع إلى عدم التزام المعتمرين العائدين بإجراءات الحجر الصحي في المنزل مما تسبب في انتشار الإصابة بين أفراد الأسرة.

جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية - خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، ولفت إلى أن العدد الكبير من المعتمرين الماليزيين الوافدين، والذي يتراوح بين 800 إلى 1000 يوميا يزيد من مخاطر استيراد حالات إصابة جديدة لكوفيد-19 ومتغيراته الجديدة إلى البلاد.. مشددا على أن تقييم مخاطر الوضع الوبائي للمتحور الجديد محليا ودوليا، وخاصة في المملكة العربية السعودية، سيتم إجراؤه بشكل دوري قبل اتخاذ قرار بإعادة السماح بأداء مناسك العمرة.

ومن المتوقع أن يساعد التأجيل المؤقت في الحد من مخاطر تفشي أوميكرون في البلاد وإبطاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.