بث مباشر.. هطول أمطار غزيرة على محافظة سوهاج لليوم الثانى على التوالي

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون السابع بثا مباشرا عن حالة الأمطار التي شهدتها محافظة سوهاج مساء اليوم، بعنوان "هطول أمطار غزيرة على محافظة سوهاج لليوم الثانى على التوالي"، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة اليوم على كافة أنحاء المحافظة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن جانبها قامت إدارة مرور سوهاج برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى، وتم نشر العديد من الدوريات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية للحد من السرعة الزائدة للسيارات، من أجل سلامة المواطنين على الطريق في مثل تلك الأجواء.

وعلى جانب آخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة، موجها بسرعة شفط المياه المتراكمة في بعض الأماكن المنخفضة باستخدام سيارات الكسح والشفط .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما وجه بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء على أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.