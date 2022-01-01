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بث مباشر من كورنيش الإسكندرية فى أول أيام السنة الجديدة.. شبورة مائية وشمس ساطعة

السبت، 01 يناير 2022 12:43 م
بث مباشر من كورنيش الإسكندرية فى أول أيام السنة الجديدة.. شبورة مائية وشمس ساطعة كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس حاليا، حيث يشهد شبورة مائية كثيفة وسطوع للشمس فى أول أيام العام الجديد.

 

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة اليوم السبت (فقط) الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التى تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

 

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5٪ (ذوى الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية اليوم السبت.

 

وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

 

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

كورنيش الإسكندرية (1)
كورنيش الإسكندرية (1)

 

كورنيش الإسكندرية (2)
كورنيش الإسكندرية (2)

 

كورنيش الإسكندرية (3)
كورنيش الإسكندرية (3)

 

كورنيش الإسكندرية (4)
كورنيش الإسكندرية (4)

 


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