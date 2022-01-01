بث مباشر .. الأمطار تضرب شوارع الأقصر بعد انتشار الغيوم فى السماء

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شوارع مدينة الأقصر، رصد خلاله هطول خفيف للأمطار بعد يوم كامل من الغيوم الكثيفة في السماء طوال النهار.

وشهدت محافظة الأقصر حالة من الطقس المتقلب، مساء اليوم السبت، مع انتشار كثيف للغيوم فى السماء وهطول امطار ضعيفة للغاية مرة واحدة منذ الصباح، حيث أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع حالة الطوارئ القصوى تحسباً لهطول أمطار على المدينة والقرى خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن رفع حالة الطوارىء ودرجة الإستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة .

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد بين كافة الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كافة المعدات مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.