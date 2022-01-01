بث مباشر.. أمطار الخير فى قنا لأول مرة خلال فصل الشتاء

قنا - صابر سعيد

شهدت محافظة قنا سقوط أمطار على مختلف الأنحاء وذلك للمرة الأولى منذ قدوم فصا الشتاء.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع سقوط أمطار على عدد من المحافظات.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة ، مضيفا أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.