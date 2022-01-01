اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بث مباشر .. أسرة ضحية بحادث الشيخ زايد تتحدث فى محاكمة كريم الهواري

السبت، 01 يناير 2022 11:56 ص
بث مباشر .. أسرة ضحية بحادث الشيخ زايد تتحدث فى محاكمة كريم الهواري صورة لضحايا حادث الشيخ زايد
كتب أحمد الجعفري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعد اليوم السابع بثا مباشرا مع أحد أفراد أسرة "يوسف"، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، المتهم فيها كريم الهواري، نجل رجل أعمال، قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة.

 

وتبدأ اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بطريق "القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي"، نظر أولى جلسات محاكمة "كريم الهوارى"، المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى


كريم الهواري

محاكمة كريم الهواري

حادث الشيخ زايد

ضحايا حادث الشيخ زايد

محكمة الجنايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة