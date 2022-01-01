اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 01:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالألعاب النارية.. الإسكندرانية يحتفلون بالعام الجديد على الكورنيش "صور"

السبت، 01 يناير 2022 12:36 ص
بالألعاب النارية.. الإسكندرانية يحتفلون بالعام الجديد على الكورنيش "صور" الالعاب النارية فى الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل المواطنون بالإسكندرية بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية على طريق الكورنيش والأغاني فى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك بعدد من المناطق المختلفة بالإسكندرية.

 

وشهدت الإسكندرية انتشار أمنى مكثف على طريق الكورنيش لمنع الاحتفالات فى الأماكن العامة طبقا لقرارات مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات فى ليلة رأس السنة فى كافة المحافظات .

 

كما شهدت المحافظة استنفار أمنى لتأمين الصلوات فى كافه كنائس المحافظة والتى تستمر حتى بعد منتصف الليل، وانتشار كثيف لرجال المرور لتسهيل الحركة المرورية على الكورنيش والطرق الرئيسية .

الالعاب النارية فى الاسكندرية (14)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (14)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (13)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (13)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (12)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (12)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (11)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (11)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (10)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (10)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (9)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (9)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (8)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (8)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (7)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (7)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (6)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (6)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (5)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (5)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (4)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (4)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (3)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (3)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (2)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (2)

 

الالعاب النارية فى الاسكندرية (1)
الالعاب النارية فى الاسكندرية (1)

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

احتفالات راس السنه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة