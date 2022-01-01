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بابا نويل الشرقية.. قرر يتجوز ساعة رأس السنة وبيحتفل بطريقة خاصة (فيديو)

السبت، 01 يناير 2022 01:28 ص
بابا نويل الشرقية.. قرر يتجوز ساعة رأس السنة وبيحتفل بطريقة خاصة (فيديو)
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع عروسين احتفلا برأس السنة الميلادية ليلة زفافهما مرتدين ملابس بابا نويل، بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية.

وقال محمد جمال العريس: أنا سعيد جدا بعدما منّ الله علىّ بأنه تم زفافى على حبيبتى الغالية التى صبرت مدة تزيد عن 8 سنوات، مضيفا: بعد أن تهيأت للزواج ذهبت لوالدها دون علمها كى أفاجئها.

وروت نظيمة عمر العروس، أنه عندما أخبرتنى والدتى أن عريس طلب يدى رفضت أخرج لأراه لأنى رافضة الزواج أصلا وبعد إصرار والدتى وأسرتى خرجت وكانت المفاجأة أن العريس هو محمد.

وقال محمود البنا صاحب المطعم أنا قمت بدعوتهما لأنهما فكرا خارج الصندوق بالإضافة إلى قصة علاقتهما التى تخطت الـ8 سنوات وفى النهاية تتوج بالزفاف وكان لابد من مكافأتهما على تمسكهم بمشاعرهم وحبهم الطاهر بعكس ما نراه ونسمعه فى هذا الزمان.

وأضاف: قمت بعمل أشهى أنواع البيتزا التى اشتهر بها وعليها أسماؤهم وشجرة الكريسماس.

من جانبهم أشاد العروسين والمدعوين بحفاوة الاستقبال وجودة البيتزا.

بابا نويل الشرقية (1)
بابا نويل الشرقية (1)

 

بابا نويل الشرقية (2)
بابا نويل الشرقية (2)

 

بابا نويل الشرقية (3)
بابا نويل الشرقية (3)

 

بابا نويل الشرقية (4)
بابا نويل الشرقية (4)

 

بابا نويل الشرقية (5)
بابا نويل الشرقية (5)

 


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