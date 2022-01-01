انقطاع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة ساعتين لإجراء الصيانة اليوم

‏أعلنت شركة الكهرباء فى محافظة الغربية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات غرب المحلة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، اليوم السبت الموافق 2022/1/1 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وأشارت الشركة فى بيان لها، إلى أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائى هى "شارع نعمان الأعصر، المركز الطبي، المخبز الألى، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطى، سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدى خلف، منطقة العيسوى، شارع الحنفى، شارع العباسى القديم، المبره، السنترال 1 و 2، حى أول المحلة، مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا، شارع جلال الدين، شارع المعهد الدينى، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، أبو دراع، عزبة خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضي، الإمام، منطقة أخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا الجديد، مركز الكبد، مستشفى الصدر، مستشفى الحميات".



كما أضافت الشركة، أن الأماكن التى سيجرى انقطاع التيار بخطوط الريف هى " ميت الليت هاشم، الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، مصانع صفط تراب، سندسيس، بلقينا، مصانع الهياتم، الجابرية، العلو، تنقية المياه، سامول، المعتمدية، دنوشر"، وتهيب الشركة بالمواطنين قاطنى تلك المناطق بالمركز والمدينة والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .