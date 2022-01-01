انطلاق فعاليات المشروع القومي "دوري الأندية" للأحياء الشعبية بالوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

انطلقت فعاليات المشروع القومي "دوري الأندية" للأحياء الشعبية بمدن وقرى محافظة الوادي الجديد بمراكزها الإدارية الخمسة.

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى إطلاق الدوري تحت شعار "بالإرادة هكمل رياضة"، ويشارك بالدوري 64 فريقًا بالمحافظة موزعين على قطاعات المحافظة الخمس (قطاع الخارجة 16 فريقًا- باريس 8 فرق - بلاط 8 فرق - الداخلة 24 فريقًا - الفرافرة 8 فرق) وذلك للمرحلة السنية من 25 سنة حتى 35 سنة.

وأوضح شوقي، أن فعاليات الدوري بدأت بمركز الداخلة، والذي يضم 3 مجموعات، فيما أقُيمت مباريات المجموعة الأولى بواقع ثلاث مباريات انتهت نتائجها بفوز فريق "الهنداو" على فريق الشيخ مفتاح 0/2، وفوز فريق الفتح على فريق الشيخ والى 2/5، فوز فريق اسمنت على فريق "العوينة" 0/1، وجرى اليوم استكمال مباريات هذه المجموعة مع مباريات المجموعة الثالثة و الأخيرة ؛ وتستأنف التصفيات بالأدوار النهائية بالقطاع الأسبوع المقبل، وتستكمل مباريات باقي القطاعات للدوري والذي ينتهي في منتصف شهر مارس 2022م.