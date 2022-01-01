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انطلاق أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى متهم حادث الشيخ زايد.. لايف

السبت، 01 يناير 2022 11:08 ص
انطلاق أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى متهم حادث الشيخ زايد.. لايف موقع حادث تصادم سيارتين في الشيخ زايد- أرشيفية
كتب: أحمد الجعفرى

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن، رصد فيه تفاصيل أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى، المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد.
 
وتبدأ اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بطريق "القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي"، نظر أولى جلسات محاكمة "كريم الهوارى"، المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد.
 
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
 
 
 

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