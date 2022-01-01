انطلاق أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم السبت اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول داخل جامعة سوهاج، والتي تستمر حتى الثالث من فبراير 2022 وذلك طبقاً للجداول الرسمية الخاصة بكل كلية، والتى بدأت بالكليات ذات الكثافة العالية وهى كليات الآداب والتربية.

وعدد الطلاب المسموح لهم بأداء الاختبارات بكلية الآداب بلغ 11400 طالب موزعين على 99 لجنة، وعدد الطلاب بكلية التربية بلغ 11000 طالب موزعين على 99 لجنة، بينما بلغ عدد الطلاب بكلية التجارة 10300 طالب موزعين على 66 لجنة وأن أن مقار الامتحانات النهائية شملت على عدد 7 مخيمات خارجية في الهواء الطلق، سعة كل مخيم 150 طالبا.

يذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تابع جاهزية مقار الامتحانات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 /2021 ، داخل عدد من الكليات بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور محمود مراد وكيل كلية الآداب، وصابر ابوعقرب مدير شئون طلاب مركزية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه خلال تجهيز مقار اللجان الإمتحانية، تم مراعاة التباعد المكاني، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظاً على سلامة الممتحنين، مؤكداً على أهمية توفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأي ظروف طارئة.