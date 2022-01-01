اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 04:21 م
أكرم القصاص
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اليابان: القوات الأمريكية تجري فحوصات كورونا على أفرادها فور وصولهم البلاد

السبت، 01 يناير 2022 04:20 م
اليابان: القوات الأمريكية تجري فحوصات كورونا على أفرادها فور وصولهم البلاد القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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بدأت القوات الأمريكية المتمركزة باليابان في إخضاع أفرادها لفحص فيروس كورونا خلال 24 ساعة من وصولهم إلى البلاد؛ تماشيا مع طلب عاجل من قبل الحكومة اليابانية.


وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) - أنها تلقت إخطارا من السلطات الأمريكية بأن الإجراء بدأ سريانه أمس الاول الخميس، ويشمل الأفراد المتمركزين في جميع القواعد الأمريكية في اليابان.


جاء ذلك بعد وقوع حالة عدوى جماعية في ديسمبر الماضي في قاعدة (كامب هانسن) التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في محافظة (أوكيناوا)؛ حيث لم تكن القوات الأمريكية تجري فحوصا على أفرادها قبل مغادرتهم الولايات المتحدة أو فور وصولهم إلى اليابان.


اليابان

القوات الأمريكية

امريكا

فحوصات كورونا

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