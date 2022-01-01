الهجرة: شراء 1119 وثيقة تأمين للعاملين بالخارج فى اليوم الأول لإطلاقها

ماجد تمراز

قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، إنه من ضمن احتياجات المصريين في الخارج، كان هناك طلب مُلح، وهي تكلفة شحن الجثامين، خصوصا أن تكلفة شحنها مرتفعة للغاية، وكان طلب أهل المواطن عليهم أن يتقدموا بطلب ويصحبه شهادة تثبت أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف نقل الجثمان.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "عملنا مع العديد من الجهات، من أجل عمل وثيقة مخصصة لهذا الأمر، بتكلفة قدرها 100 جنيه في العام، وتلك الوثيقة تُشترى مع استخراج تصريح العمل، وهو يتم استخراجه من المنصة الإلكترونية، من خلال دفع الـ 100 يتم تكفين وشحن الجثمان بالخارج وشحنه لأرض الوطن في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث".

وقالت: "اليوم أول أيام لتطبيق الوثيقة، وتم شراؤها من 1119 مواطنا، وهو ما يعكس مدى احتياج المصريين بالخارج للوثيقة، ومدى نسبة الإقبال على شرائها منذ اليوم الأول".

وتابعت: "وزارة الهجرة عملت على قانون الهجرة، وهو به بند خاص بصندوق رعاية المصريين بالخارج، ويضم كافة الاحتياجات، سواء الحماية القانونية أو التعويض عند الفصل التعسفي، ويتم ذل بالتنسيق مع وزارات أخرى، وهو الآن معروض في رئاسة الوزراء، ولكن الوثيقة منفصلة عن القانون لحين البت فيه".