النيابة تغلق كافيه وتتهم مطربة شعبية بالعمل بدون ترخيص في مدينة نصر

وجهت نيابة مدينة نصر، لمطربة شعبية تهمة العمل بدون ترخيص، وأمرت النيابة بإغلاق الكافيه ومصادرة المضبوطات "الأرجيلة".

بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن منشورات تتضمن دعاية لحفلات غنائية "بدون تصريح" بعدد من الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، فقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن تلك الكافيهات لكونها "بدون ترخيص" ، وإعدادهم حفلات "بدون تصريح" وإشغال الطريق، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة للقانون، وضبط مطربة شعبية وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها .