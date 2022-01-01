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المغرب يُصدر عقوبات تأديبية ضد 8 قضاة

السبت، 01 يناير 2022 04:00 ص
المغرب يُصدر عقوبات تأديبية ضد 8 قضاة الشرطة المغربية
كتب محمد جمال

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أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فى المغرب عقوبات تأديبية ضد 8 قضاة، خلال اجتماع اختتام دورته الثانية لعام 2021، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال المجلس في بيان له إن "العقوبات المتخذة تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمى والعزل"، في حين لم يكشف أسباب هذه العقوبات والمعنيين بها.

كما قام المجلس بإعفاء ستة قضاة من بعض المهام، وتعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و14 قاضيا مفتشا.

وأوضح المجلس أنه "صادق على تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، ويهم الأمر إعادة تعيين 10 قضاة بصفاتهم رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم العام القضائي 2022، كما تم تعيين قاضيين بمحكمة النقض".

ودرس المجلس 8 تظلمات تقدم بها قضاة استجاب لإثنين منها ورفض 3 وأجل البت في 3 أخرى إلى دورته المقبلة، وتداول في طلبات رد الاعتبار، حيث قبل 4 طلبات من بين الـ5 التي توصل بها.

وقام المجلس بتمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا خلال عام 2022، وأحال 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى 3 آخرين أحيلوا إلى التقاعد بطلب شخصي منهم.


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