اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أول حكم من نوعه..

المشدد 5 سنوات لمدرسين و3 موظفين بالتعليم أثبت الكشف الدوري تعاطيهم مخدرات

السبت، 01 يناير 2022 12:38 م
المشدد 5 سنوات لمدرسين و3 موظفين بالتعليم أثبت الكشف الدوري تعاطيهم مخدرات المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 10 ألاف جنيه، لـ 5 موظفين يمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بينهم مدرسين، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، فى القضية رقم 157 لسنة 2021، وذلك فى أول تطبيق لقرارات الكشف عن متعاطى المخدرات.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أن اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهت إلى ثبوت تعاطى كل من "أ ح ح"، باحث أول بالمديرية، و"م ك أ"، مدرس، و"خ س أ"، مدرس، مخدرى الحشيش والأفيون، كما هرب كل من "ع ح ع"، مدير إدارة التوريدات، و"م ك ع"، أخصائى تكنولوجيا بالمديرية من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات، والتى أحالتهم للنيابة الإدارية، والتى بدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية، ووقفهم عن العمل، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام لجنة مكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وثبت تعاطى 3 موظفين بالمديرية لتعاطيهم مخدرى الحشيش والأفيون، إلى جانب هروب أخرين من الفحص والخضوع للكشف عن تعاطى المواد المخدرة، فانتهت اللجنة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية، التى بدورها أوقفتهم عن العمل، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطى من الأول للثالث للمواد المخدرة.

وباإحالة القضية للنيابة العامة انتهت التحقيقات إلى إحالتها لمحكمة جنايات بنها، كجناية لتصدر حكم السابق كأول حكم من نوعه ضد المتهمين لتطبيق الكشف الدورى على الموظفين بالمصالح والهيئات الحكومية لتعاطى المخدرات.


اخبار القليوبية

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

تعاطى المواد المخدرة

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

تعاطى المخدرات

الكشف على متعاطى المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تقضى بالمؤبد لحداد بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بشبين القناطر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:14 م

"جنايات بنها" تعاين مسرح جريمة قتل صاحب شركة سياحة على يد بائعى خضار.. لايف

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:44 م

جنايات بنها تقضى بالسجن المؤبد لسائق لإتجاره بالحشيش وحيازته أسلحة نارية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:09 م

جنايات بنها تحيل أوراق سباك للمفتي بسبب قتله شخصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد

السبت، 11 ديسمبر 2021 05:06 م

جنايات بنها تحيل أوراق المتهم بقتل مزارع فى الخانكة للمفتى

الخميس، 02 ديسمبر 2021 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة