اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 05:10 م
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المرور يضبط 491 مخالفة متنوعة ودراجات نارية بدون ترخيص في أسوان

السبت، 01 يناير 2022 03:33 م
المرور يضبط 491 مخالفة متنوعة ودراجات نارية بدون ترخيص في أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 491 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 82 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 72 مخالفة وتحرير 115 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 41 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 72 حالة لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 108 مخالفات متنوعة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


مديرية امن اسوان

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مرور

تراخيص

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