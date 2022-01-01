المحاكمات × أسبوع.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ومحاكمة 33 متهما بفض رابعة

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2022، والذى يبدأ اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 33 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"، الحكم فى استئناف أحمد فلوكس على حبسه عامين بدعوى سبب وقذف، دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية"، الحكم فى طعن العامرى فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلى، محاكمة 14 متهما بقضية "العائدين من الكويت"، إعادة محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث رمسيس"

دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة يوم السبت 1 يناير، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 33 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، السبت 1 يناير 2022، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكمة 33 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية"

تنظر الدائر الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الأحد 2 يناير محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

الحكم فى طعن العامرى فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

تنطق محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد 2 يناير، بحكمها فى الدعوى القضائية المقامة من العامرى فاروق، التى طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمَّن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن.

محاكمة 14 متهما بقضية "العائدين من الكويت"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين معتز خفاجى وسامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، يوم الاثنين 3 يناير محاكمة 14 متهما فى القضية المعروفة بقضية "العائدين من الكويت".

الحكم فى استئناف أحمد فلوكس على حبسه عامين بدعوى سبب وقذف

تنطق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم الثلاثاء 4 يناير، بحكمها فى المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، وذلك فى القضية التى تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامى أحمد الجندى، وكيلا عن المجنى عليها.

محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

إعادة محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث رمسيس"

تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، يوم الأربعاء 5 يناير إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".