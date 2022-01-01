المتهمون بقتل مواطن في مصر الجديدة: تشاجرنا بسبب خلافات عائلية

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهمون بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في مصر الجديدة بسبب خلافات عائلية بينهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم ، وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما كلاً من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم ، وإثنين منهم مصابين بجروح ، طرف ثان (شخصين – ربة منزل ، وجميعهم مقيمين بذات العنوان) مصابين بجروح وكسور بالجسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب ، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم حبسه.