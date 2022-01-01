اليوم السابع
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"القوى العاملة" تطلق أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات النقابات العمالية

السبت، 01 يناير 2022 07:00 ص
"القوى العاملة" تطلق أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات النقابات العمالية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية الكترونياً لـ 960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ 23 منظمة نقابية، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة .
 
وأكد سعفان، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: إن الانتخابات السابقة كانت فى 2018 بعد اقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس للانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابى العمالي، حيث أن ذلك يحقق نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان للشفافية الكاملة.
 
وكان قد وجه الوزير، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة والإدارة العامة للاتصال النقابى بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية المقبلة المقرر لها منتصف عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية ، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها.
 
 
 
 

القوى العاملة

النقابات العمالية

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

تحديث بيانات الانتخابات العمالية

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